PSG 4-2 Strasbourg : Le goal replay avec les commentaires RMC

Match haut en couleur au Parc des Princes pour la deuxième journée de Ligue 1. Les Parisiens menaient 3-0 à la mi-temps avant de voir le Racing revenir à 1 but à l'heure de jeu. Sarabia a mis fin au suspense avec le dernier but de la rencotnre. Commentaires de Jano Rességuié et Loic Tanzi.