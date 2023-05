PSG 5-0 Ajaccio : Paris punit Ajaccio et se rapproche un peu plus du titre… le goal replay avec les commentaires RMC

Le PSG s’est facilement imposé 5-0 face à Ajaccio ce samedi soir, et reprend 6 points d’avance sur Lens. Contrairement aux deux derniers matches, Paris a rendu une prestation sérieuse et convaincante avec les 25e et 26e but de Kylian Mbappé en Ligue 1. De son côté Ajaccio est officiellement relégué en Ligue 2.