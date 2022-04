PSG 5-1 Lorient : "Mbappé est actuellement le meilleur joueur au monde", juge Pélissier

Le PSG s’est imposé face à Lorient, ce dimanche, en clôture de la 30e journée de Ligue 1 (5-1). Une fois de plus, la lumière est venue des pieds de Kylian Mbappé, auteur de deux buts et trois passes décisives pour Neymar et Lionel Messi. A l’issue de la rencontre, Christophe Pélissier n’a pu que constater les dégâts face à « l’actuel meilleur joueur au monde ».