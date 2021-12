PSG : "Allez on recommence", Pochettino fait mine de quitter la conf'... et revient

"On n'arrive pas à communiquer, je ne comprends pas le fond de vos questions", avait lâché l'entraîneur du PSG à deux reprises. Et alors que son traducteur s'exprimait, Mauricio Pochettino s'est soudainement levé de sa chaise, a quitté l'estrade avant de faire demi-tour et de lâcher un "bonjour à tous, on recommence", avant de se rasseoir.