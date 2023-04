PSG : " Avec Neymar, Messi a juste bien préparé sa Coupe du Monde" juge Rothen

Alors que l'histoire entre le PSG et Lionel Messi semble de plus en plus proche de la fin, Jérôme Rothen a confié son sentiment de déception vis à vis de la star argentine. Il estime que son investissement de début de saison n'était qu'une préparation pour la Coupe du Monde, et qu'en aucun cas, les statistiques de la Pulga ne sauvent son attitude vis à vis du club de la capitale.