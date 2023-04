PSG : "Des détails", Marquinhos évoque sa prolongation et espère jouer "100 ou 200 matches de plus"

Face à Nice (0-2), Marquinhos a intégré un cercle très fermé. Celui des joueurs ayant franchi la barre des 400 matches au PSG. Il rejoint Jean-Marc Pilorget toujours recordman du club (436) et Marco Verratti (409). Et nul doute qu'il se battra avec l'Italien pour aller chercher ce record. D'autant qu'une prolongation est dans les tuyaux. Et si l'on en croit le Brésilien, le dénouement est très proche.