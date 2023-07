PSG : Dupraz très sceptique sur la réussite de Luis Enrique

Alors que les officialisations se font attendre (le renvoi de Galtier, l'arrivée de L. Enrique et de quelques joueurs comme Asensio, Ugarte, Skriniar ou Lucas Hernandez...), le PSG n'a pas non plus communiqué de date de reprise de l'entraînement. Une pré-saison chaotique qui annonce une saison compliquée ? Pascal Dupraz est en tout cas très réservé sur le choix Luis Enrique.