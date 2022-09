PSG : Être remplacé en cours de match ? "Il faut accepter... mais c'est dur "sourit Mbappé"

"On a toujours cette ambition de marquer, mais l'entraîneur a un oeil plus global, il faut savoir faire confiance", a résumé Kylian Mbappé. "S'il pense que la meillure solution c'est de nous sortir, on acceptera... mais c'est plus facile à dire qu'à faire" s'amuse l'attaquant parisien.