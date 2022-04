PSG : Franck Zaïre-Emery, "plus gros talent du centre de formation" selon Bodmer (Scouting)

Extrait du podcast Scouting "Warren Zaïre-Emery, le futur du PSG". Il est « le plus grand talent du centre de formation » du PSG selon Mathieu Bodmer. Warren Zaïre-Emery, seulement 16 ans, est déjà un cadre des U19 parisiens, et a eu l’occasion d’effectuer des entraînements avec le groupe professionnel. Arrivé au club à 8 ans, le milieu de terrain fait preuve d’une maturité impressionnante, tant sur qu’en dehors du terrain… Et il est plutôt bien entouré : depuis peu, il a rejoint l’agence Polaris, celle d’un certain Jorge Mendes… Son père, et ses anciens formateurs sont les invités du nouvel épisode de Scouting.