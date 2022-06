PSG : Galtier-Campos, l'interview croisée (Breaking Sport 2018-2019)

Christophe Galtier serait le choix numéro 1 du board du PSG pour devenir le nouvel entraîneur et un accord avec Nice serait sur le point d'être bouclé. Dans la capitale, le coach français retrouverait une de ses connaissances de l'époque LOSC : Luis Campos, le directeur sportif. En 2018 et 2019, les deux hommes s'étaient adressés des louanges interposées dans l'émission Breaking Sport. La relation qui les unit est forte et c'est peut-être ce qui manque au club parisien, qui enchaîne les brouilles coach-directeur sportif depuis des années.