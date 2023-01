PSG : "Galtier est prisonnier du trio" Mbappé-Neymar-Messi suggère Guy

Auteur d'une prestation (encore) médiocre ce dimanche face à Reims, Paris n'a pas profité des nuls de Marseille et Lens pour prendre de l'avance en tête du classement... Mais c'est surtout la manière qui une fois de plus est inquiétante. Paris accumule les contre-performances depuis la reprise post-Coupe du monde. Et Galtier semble prisonnier d'un trio pas adepte des efforts défensifs. Et contre lequel il est quasi impossible de prendre une décision. Situation que relate Stéphane Guy en la mettant en parallèle avec Igor Tudor à l'OM.