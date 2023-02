PSG : Galtier salue la "maturité" de Zaïre-Emery et Bitshiabu avant OM - PSG

Le PSG se déplacera sur la pelouse de l'Olympique de Marseille mercredi soir pour disputer son huitième de finale de Coupe de France. Handicapé par plusieurs blessures, Christophe Galtier a choisi de lancer plusieurs jeunes dans le grand bain ces derniers temps, notamment Warren Zaïre-Emery et El Chadaille Bitshiabu, dont il loue la maturité et la lucidité malgré leurs 16 et 17 ans.