PSG : gestion des jeunes, transferts, valeurs... "il y a pas mal de choses à changer" constate Ginola

Présent au Laureus Awards, David Ginola a évoqué l'actualité du PSG dans cette saison décidément très compliquée. Alors que Paris sera tout de même champion, on aura plus retenu que l'exercice 2022/23 aura ressemblé à une série Netflix avec des épisodes toujours plus rocambolesques. L'ancienne star du club de la capitale fait un constat sans appel sur la stratégie de la direction. Selon lui, Paris doit plus axer sa politique sur les jeunes pousses parisiennes et développer une académie puissante. Et n'a pas besoin de s'acheter des stats à tours de bras.