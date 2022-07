PSG : "J'ai mis de côté mes origines marseillaises" lâche Galtier

Né à Marseille, ancien joueur de l'OM et entraîneur adjoint du club phocéen, Christophe Galtier est le nouvel entraîneur du PSG. "On fait un métier de passion, on cherche le meilleur endroit pour gagner, il n'y a pas un meilleur endroit que le PSG. J'ai mis de côté mes origines marseillaises. Croyez-moi, depuis pas mal de semaines mes jours et mes nuits sont consacrées au PSG" a assuré le coach parisien.