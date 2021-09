PSG : Kombouaré soutient le trio Neymar - Mbappé - Messi, accusé de ne pas défendre

"Quel entraîneur ne rêverait pas de ce trio ?", a interrogé Antoine Kombouaré. L'ex-coach parisien évoquait la prestation des trois attaquants, décevants lors du match de Ligue des champions du PSG à Bruges (1-1). "Vous avez 7 joueurs derrière et un gardien. Si à 8 on peut pas défendre... les joueurs autour sont internationaux, non ?", a ironisé l'entraîneur du FC Nantes en conférence de presse.