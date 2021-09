PSG : la promesse de Neymar au Roi Pelé sur son trio avec Messi et Mbappé

Auteur d'une passe décisive pour Julian Draxler face à Montpellier, Neymar ne semble pas encore donner la pleine mesure de son talent en ce début de saison. Pas avare d'efforts - et c'est une vraie progression pour lui - le Brésilien a aussi formulé une promesse au Roi Pelé. Et cela concerne son trio avec Messi et Mbappé.