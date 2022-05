PSG : "Le foot professionnel, ce n'est pas faire des cadeaux", Pochettino évoque sa gestion des jeunes

En parallèle du résultat nul face à Troyes (2-2) qui confirme - une fois de plus - cette sensation d'un PSG en totale roue libre, le sujet des jeunes est venu s'inviter en conférence de presse. Alors que l'occasion s'y prête en cette fin de saison sans enjeu(x) majeur(s), Mauricio Pochettino a installé Edouard Michut et Xavi Simons en tribunes (alors que Gharbi est entré en fin de rencontre). Etonnemment de la presse. Et explications du technicien argentin.