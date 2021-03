PSG : "Le groupe est affecté" par les cambriolages de Di Maria et Marquinhos reconnait Pochettino

Le domicile de l'Argentin et celui des parents de Marquinhos ont été cambriolés durant la rencontre entre le PSG et Nantes, dimanche soir en Ligue 1. L'entraîneur a donné des nouvelles des joueurs et de leur famille.