PSG - Lens : "Je viens de Paris, c'est un match spécial" admet Fofana

"C'était un rêve d'enfant, petit j'allais au Parc des Princes" se souvient Seko Fofana, "mais aujourd'hui je suis à Lens et on va à Paris pour gagner" a confié le milieu Sang et Or en conférence de presse. Lens, dauphin du PSG en Ligue 1, se déplace chez le leader lors de la 31e journée.