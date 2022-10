PSG : Les chiffres du contrat XXL de Mbappé, le plus gros jamais signé par un sportif

Le Parisien a révélé les chiffres faramineux de la prolongation de contrat signé par Kylian Mbappé avec le PSG l'été dernier au PSG et livre le résultat de ses investigations ce dimanche soir. Les chiffres donnent le vertige et battent tous les records... sur la planète foot et dans le sport en général.