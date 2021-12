PSG : Les conseils de Cabaye, coordinateur du centre de formation, aux jeunes (Scouting)

Pour son épisode hors-série consacré à la formation du PSG, l'équipe de « Scouting » reçoit Yohan Cabaye, coordinateur sportif du centre de formation du club. Dans une interview d'une heure, notre invité se livre sur sa mission au sein du PSG, sa stratégie pour développer l'identité de jeu et la philosophie du club, et les passerelles entre les jeunes et les professionnels.