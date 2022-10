PSG : Les supporters désapprouvent la communication de Mbappé et le #PivotGang

Après un match de piètre qualité à Reims - où il était titulaire sans Messi et Neymar - Kylian Mbappé s'est fendu d'une communication très contestable sur les réseaux sociaux. Un épisode de plus dans l'escarcelle du Bondynois pas vraiment heureux dans ses choix, ces derniers temps. L'avis des supporters parisiens ne transige pas avec ce constat. Même si ça ne remet pas en question sa prolongation côté club et côté joueur.