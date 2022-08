PSG : "M'amener ce vécu que je n'ai pas", Galtier détaille l'apport de Ramos

Le PSG débute sa saison ce samedi contre Clermont (21h) et on attend évidemment une confirmation suite à la victoire éclatante face à Nantes lors du Trophée des champions. Malgré une douleur au quadriceps, Sergio Ramos - troisième buteur - avait d'ailleurs disputé l'intégralité de la partie. L'Espagnol a faim après une première saison décevante (14 matches joués seulement). Et il doit apporter aussi son vécu au vestiaire parisien. Et à l'entraîneur, Christophe Galtier.