PSG : Mbappé a soif de "cultures différentes", de "rencontres avec des joueurs"

"Les liens humains" et "l'expérience de vie" comptent plus que l'argent, assure l'attaquant du PSG, Kylian Mbappé, dans une interview à l'hebdomadaire Paris Match publiée jeudi, où il explique également avoir "soif de voyages, de rencontres et de cultures différentes..."