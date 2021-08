PSG : Mbappé ? "Le Real Madrid est incorrect" assène Leonardo à RMC Sport

Le directeur sportif du Paris Saint-Germain s'est confié à RMC Sport, sur l'avenir de Kylian Mbappé. Le Brésilien confirme avoir reçu, et refusé, une offre du Real Madrid, et se plaint de l'attitude du club... Leonardo met aussi en garde son joueur, qui "a toujours promis qu’il ne partirait pas libre du club". Paris tente d'ailleurs toujours de le faire prolonger, et lui a transmis "une offre importante".