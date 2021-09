PSG : "Mbappé va devoir s'adapter" à Messi juge Pauleta (même s'il marque moins)

Alors qu'il a tout fait pour partir au Real Madrid cet été - envie qu'il avait manifesté très tôt et en toute transparence auprès des dirigeants parisiens - Kylian Mbappé va finalement rester en France. Le PSG l'a retenu et espère sans doute secrètement le prolonger pour ne pas le laisser filer gratuitement. Toujours est-il que les supporters parisiens auront doit au trio magique avec Neymar et Mbappé. Mais aussi fort soient-ils, leur entente supposera de l'adaptation. Et peut-être encore plus pour l'attaquant français selon Pedro Miguel Pauleta.