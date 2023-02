PSG - Mercato : "Paris n'est pas responsable pour l'échec Hakim Ziyech" confirme Galtier

Le PSG s'est imposé, dans la douleur, face au MHSC au stade de la Mosson. Mais les Parisiens ont perdu Kylian Mbappé et Sergio Ramos, respectivement touchés à la cuisse et à la tête. Le leader du championnat repart avec les 3 points grâce à Messi, Ruiz, et Zaïre-Emery alors qu'Arnaud Nordin avait trouvé le chemin du but pour Montpellier.