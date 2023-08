PSG : Messi parti, Neymar sur le départ... "un virage à 180°" salutaire selon Diaz

Messi, Mbappé et même Neymar. En un été, Paris pourrait perdre tout ou partie de l'attaque qu'il pensait pouvoir l'emmener sur le toit de l'Europe. Pour l'Argentin exilé à Miami, c'est déjà fait. Pour l'ancien joueur de Monaco, l'issue est plus qu'incertaine. Et pour le Brésilien ? Il serait candidat à un départ tout simplement... Un virage complet dans la stratégie parisienne qui ne serait pas forcément une mauvaise chose pour Kevin Diaz.