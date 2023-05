PSG : Messi seul joueur impliqué sur 30 buts en L1 (devant Mbappé et Lacazette)... le top 20

Lionel Messi mis à l'écart par le PSG pourrait faire son retour très vite et rejouer avant la fin de saison avant - très probablement - de quitter la Ligue 1. L'Argentin est le seul joueur cette saison a être impliqué sur 30 buts si l'on ajoute les buts inscrits et les passes décisives. D'ailleurs l'Argentin ne veut pas choisir puisqu'il compte 15 buts et 15 passes décisives cette saison. Il devance Mbappé et Lacazette.