PSG - Nantes : gagner au Parc, "pas un exploit ou un miracle" déclare Kolo Muani

Encore une défaite pour le PSG, la 7e de la saison et la 4e au Parc des Princes. Cette fois, les joueurs de la Capitale se sont inclinés face au 19e - avant la rencontre - Nantes. Une énorme performance côté Canaris. Mais certainement pas un miracle pour Randal Kolo Muani auteur d'une très grosse deuxième période avec un but et une passe décisive.