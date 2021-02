PSG : Neymar blessé à cause de son hygiène de vie ? Pochettino blâme le calendrier

"On est ici depuis 40 jours, et on a déjà disputé 9 matches" pointe Mauricio Pochettino. Le Brésilien s'est blessé aux adducteurs lors du match de Coupe de France à Caen et sera écarté des terrains un mois. Il manquera notamment le huitième de finale aller de Ligue des champions à Barcelone.