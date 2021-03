PSG : "Neymar est irréprochable, il faut plus de respect" défend Leonardo

Leonardo était l'invité exceptionnel de Top of the Foot sur RMC, au lendemain du huitième de finale retour de Ligue des champions entre le PSG et Barcelone. Le directeur sportif parisien a défendu sa star, pointée du doigt pour son hygiène de vie.