PSG : Neymar et Kimpembe présents pour l'entraînement délocalisé au Parc

À l'occasion de la journée des enfants, le PSG délocalisait son entraînement du jour au Parc des Princes. L'occasion pour Neymar, Kimpembe et Mukiele - tous out jusqu'à la fin de saison - de saluer la foule... Bien évidemment le Brésilien et le titi parisien n'ont pas pris à la séance. L'ancien joueur de Leipzig, lui, s'est entraîné à part en compagnie d'Hugo Ekitike.