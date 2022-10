PSG : "On ne se rend pas compte de ce qu'a subi Mbappé" rappelle Di Meco

"On ne se rend pas compte de ce qu'il a vécu et des pressions qu'il a subies pour prolonger. Le président de la République et l'émir du Qatar ont appelé personnellement Mbappé" rappelle le défenseur marseillais dans Rothen s'enflamme sur RMC.