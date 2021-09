PSG : "Il faut intégrer Kylian"... Pochettino l'affirme, le temps fera son oeuvre pour Messi-Neymar-Mbappé

Face à Lyon, le PSG s'est imposé et a surtout impressionné en première période où son pressing a considérablement gêné les Lyonnais. S'il y a eu des échanges intéressants entre Messi et Di Maria ou même avec Neymar, l'entente avec Kylian Mbappé ne saute pas vraiment aux yeux. Pas de souci pour Pochettino qui demande du temps. Et qui semble certain de son fait : l'alchimie entre les trois + Di Maria finira par fonctionner à plein régime.