PSG - Reims : "Devant ça ne défend pas beaucoup", Abdelhamid satisfait d'avoir profité des "faiblesses" parisiennes

Logiquement - et même si sa deuxième période était moins réussie que la première - Reims est allé chercher un point du nul sur la pelouse du PSG (1-1). Grâce à un but tardif de Balogun, les Rémois ont vu leurs efforts récompensés. Et ont su exploiter des "faiblesses" dans le jeu parisien. Comme le répli défensif du trio d'attaquants : Neymar, Mbappé et Messi...