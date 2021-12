PSG : une tactique jugée "trop restrictive"... les doutes du clan Messi sur Pochettino

Après presque quatre mois de compétition (trois disputés pour Lionel Messi), l'heure du premier bilan n'est pas forcément le plus réjouissant pour la Pulga. 4 buts et 3 passes décisives en 13 matches disputés cette saison. Les chiffres sont corrects mais pas extraordinaires et ce sont surtout les impressions visuelles qui ne sont pas toujours positives. L'Argentin ne semble pas encore avoir trouvé la vitesse de croisière au sein du trio magique. Et la cause serait toute trouvée pour son clan : Mauricio Pochettino...