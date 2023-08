PSG : Verratti et Neymar poussés vers la sortie, pas de photo officielle pour Mbappé

Marco Verratti, Neymar et Kylian Mbappé seront-ils parisiens, le 1er septembre prochain ? Rien n'est moins sûr. En tout cas, le PSG a d'ores et déjà manifesté sa volonté de se séparer du Brésilien et de l'Italien. Ils n'ont pas participé au Media Day ce mercredi. Pas de photo officielle non plus pour Mbappé toujours en conflit avec sa direction et déterminé à quitter le club à l'issue de son contrat l'été prochain.