"Que veulent-ils faire de l'OL ?" Riolo regrette le flou autour du projet depuis la vente du club

Vendu juste après la fin de la Coupe du monde à la société Eagle Football, l'OL a une nouvelle fois déçu le week-end dernier en championnat. Battu par une équipe de Strasbourg en difficulté, le club s'enfonce dans une crise qui ressemble de plus en plus à de l'indifférence... Riolo lui regrette le flou autour du nouveau projet sportif du club. Et n'est pas convaincu par les intentions de John Textor, nouvel homme fort de la formation rhodanienne.