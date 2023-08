RC Lens : "On monte en puissance" souffle Haise avant le grand saut européen

A moins de 10 jours de la reprise de la Ligue 1 et à l'aube d'une nouvelle saison où il plonge dans le grand bain de la Ligue des Champions (une première depuis 2002!), le RC poursuit sa préparation. Ce mercredi, pour sixième match amical, il a fait jeu égal avec les Italiens du Torino FC (0-0), malgré 17 tentatives au but. "On monte en puissance", a apprécie l'entraîneur des Sang-et-Or, Franck Haise, élu meilleur technicien la saison dernière. Samedi, les vices-champions de France iront se frotter aux Mancuniens à Old Trafford, un ultime-test face à un cador européen avant de lancer leur saison.