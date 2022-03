Real Madrid : "J'ai échoué", le mea culpa d'Ancelotti après la claque face au Barça

En même temps que le choc en Ligue 1 entre l'OM et Nice, le Real Madrid et le Barça disputaient le Clasico. Sans Benzema - et sans beaucoup d'idées non plus - le club merengue s'est lourdement incliné (0-4). Pas une manita mais presque. Et surtout une énorme claque pour le leader de la Liga. Après la rencontre, Ancelotti ne s'est pas défaussé de ses responsabilités.