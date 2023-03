Reims 1-0 Ajaccio : "On fait ce métier pour ce genre d’émotions", confie Still

Sur sa pelouse, le Stade de Reims s’est imposé face à l'AC Ajaccio en marquant le seul but de la rencontre tout au bout du temps additionnel (1-0), ce dimanche lors de la 26e journée de Ligue 1. En conférence de presse à l’issue de ce succès acquis à l’arrachée, Will Still n’a pas caché son plaisir de vivre « ce genre d’émotions ».