Reims 2-4 Clermont : "Très décevant et très énervant", le coup de gueule d’Abdelhamid

Décousue et spectaculaire, plaisante et rythmée, la rencontre entre Reims et Clermont, deux équipes giflées lors de la première journée, a accouché d’un scénario renversant. Mené 2-0, Clermont s'est finalement imposé 4-2 à Reims. Un scénario qui n’a clairement pas plu au capitaine des locaux, Yunis Abdelhamid.