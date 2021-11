Rennes 2-0 MHSC : "On a eu du mal à exister" déplore Dall’Oglio

Montpellier s’est incliné à Rennes (2-0), lors de la 14e journée de Ligue 1. "On s’attendait à un match compliqué, ça l’a été d’entrée, a déploré l’entraîneur Olivier Dall’Oglio. On a eu du mal à exister. Il n’y a pas de honte à avoir perdu face au Stade Rennais, une très belle équipe, structurée et solide."