Rennes 3-2 Lyon : première défaite pour Laurent Blanc, le goal replay avec les commentaires RMC

Sur la pelouse de Rennes et pour son retour en Ligue 1 et sa première sur le banc lyonnais, Laurent Blanc et ses hommes se sont inclinés malgré les choix forts du technicien français (3-2). Revivez la rencontre avec les commentaires RMC.