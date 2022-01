Rennes 6-0 Bordeaux : Petkovic prend "toutes (ses) responsabilités" et veut se battre comme "un lion"

Sévèrement corrigés à Rennes (6-0), les Girondins s'enfoncent toujours plus semaine après semaine. Toujours 17e mais à la merci des poursuivants dans la course au maintien, les joueurs de Vladimir Petkovic donnent l'impression de ne plus avoir les ressources pour se sauver. Même si le coach aquitain ne veut pas déposer les armes.