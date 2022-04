Rennes : Bruno Genesio dubitatif sur la tribune des sportifs contre Marine Le Pen

"Ce n'est pas notre rôle de s'épancher sur nos idées. J'ai grandi dans un environnement où on faisait des matches tous ensemble, peu importe qui on était, ça a été une richesse dans mon enfance, on perd ça en France, c'est dommage" a confié l'entraîneur du Stade Rennais en conférence de presse.