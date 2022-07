Rennes européen et candidat au podium en L1... "Tout est positif" assure Riolo

Une belle première saison avec du jeu et des matches marquants à domicile (4-1 contre Lyon, 2-0 contre Paris et Marseille). L'entrée en matière de Bruno Genesio au Stade Rennais a été très positive. Et même si le recrutement n'est sans doute pas terminé, le club breton est attendu cette saison. Reversé en Ligue Europa, il est aussi un candidat légitime au podium même si la concurrence sera très rude. Des éléments tout sauf négatifs pour Daniel Riolo.