Rennes : Genesio pas résigné et veut se concentrer sur la 5e place

Rennes est touché après la défaite 0-1 face à Marseille et pointe désormais à 9 points de Marseille et 5 points du podium. Rien d'irrémédiable mais Bruno Genesio et le club ont officiellement changé les ambitions : se concentrer sur garder une qualification européenne.