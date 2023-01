Rennes : "Genesio peut aller dans un plus grand club" d’après Di Meco

Arrivée il y a bientôt 2 ans en Bretagne, Bruno Genesio a mis en place un jeu offensif. Après des expériences à Lyon, en Chine et aujourd'hui à Rennes, Eric Di Meco imagine le coach de 56 ans dans un club de plus grande envergure "il a encore une longue carrière devant lui et peut encore progresser pour aller dans un grand club".